Peribán, Mich.- 30 de julio de 2026.- Familiares, amigos y conocidos de una menor de 13 años de edad, denunciada como desaparecida, bloquearon este jueves la carretera que conecta de los Reyes a Peribán, para exigir su localización con vida.

La adolescente, identificada como María Guadalupe Elizabeth T. G., fue vista por última vez la tarde del pasado miércoles 29 de julio, en la colonia Purembe, en el municipio de Los Reyes, ignorándose hasta el momento su paradero.

Seres queridos de María denunciaron los hechos ante la Fiscalía General del Estado, instancia que emitió una ficha de búsqueda de Alerta Amber y comenzó con las labores que permitieran su ubicación.

Sin embargo, a manera de presión los conocidos de la niña decidieron bloquear dicha vialidad a la altura de la comunidad de Huatarillo, en espera de que se intensifiquen las investigaciones y la menor sea regresada a su seno familiar.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la adolescente mide 1.65 metros, pesa 56 kilogramos, es de complexión delgada, piel morena clara, cabello negro, largo y lacio, y ojos color café, misma que vestía un pantalón de mezclilla azul marino con letras en color rosa, una blusa negra y tenis de tela azul marino.

Cualquier información que permita dar con el paradero de María comunicarse al número 800 614 2323.

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