Álvaro Obregón, Mich.- Jueves 30 de julio de 2026.- Un hombre hasta el momento no identificado fue encontrado asesinado a balazos al interior de una camioneta en la población de Palo Blanco, perteneciente al municipio de Álvaro Obregón, informaron autoridades policiales.

El hecho de violencia se registró cerca del mediodía de este jueves y fue reportado por habitantes de la zona al número de emergencias 911. La mencionada unidad es de la marca Ford F-150, doble cabina, color negro, con placas UCDH-12-09-74, dentro de la cual yacía la víctima sobre los asientos traseros.

De acuerdo con las fuentes, el fallecido era de piel morena y complexión robusta; vestía playera y pantalón color caqui, además de calzado deportivo blanco.

Zona acordonada Unos patrulleros acudieron al lugar y acordonaron el perímetro, ya que sobre el suelo fueron encontrados varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Posteriormente, los uniformados solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Más tarde arribaron especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.



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