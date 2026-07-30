Morelia, Michoacán, a 30 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informa que, como resultado de una acción operativa encabezada por autoridades federales en Atotonilco, Jalisco, fue detenido Ramón Ángel “N”, alias “R1”, quien es investigado por su probable participación en el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La detención fue resultado de meses de trabajos de inteligencia e investigación realizados de manera coordinada entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, DEFENSA, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 30, 2026

Con esta detención, suman 31 personas detenidas derivado de las investigaciones relacionadas con el homicidio del exalcalde de Uruapan, reflejo del trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia federales y estatales.

@vamericano1 #OPINA ♬ sonido original – Víctor Americano #Parte1 🕊️ HOY hubiera cumplido 41 años #CarlosManzo , a quien en #VANoticias lo entrevistamos una semana antes de su artero as3sinato. Hoy lo recordamos con un par de clips donde les hablaba de frente a los delincuentes y nos revelaba si tenía amenazas de mu3rte. Con el debido respeto a sus hijos y a su viuda Grecia Quiroz, les compartimos este par de segmentos de la charla con el hombre del #sombrero

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar aportando los actos de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos y la detención de quienes probablemente participaron en este delito, en estrecha coordinación con las autoridades federales y estatales, con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.