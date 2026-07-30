Morelia, Michoacán, 30 de julio de 2026.- Como resultado del trabajo coordinado entre campamentos tortugueros, personas voluntarias, autoridades y comunidades costeras, durante la temporada 2025-2026 fueron liberadas 4 mil 795 crías de tortuga laúd (Dermochelys coriacea) en las playas de Michoacán, contribuyendo a la conservación de una de las especies marinas más amenazadas del planeta.

Esta especie está considerada la más grande del mundo y se encuentra en peligro de extinción; por ello, cada nido protegido y cada cría liberada representan un paso importante para su recuperación. En Michoacán, los campamentos tortugueros realizan labores permanentes de vigilancia, resguardo de nidos, incubación y liberación de ejemplares para incrementar sus posibilidades de supervivencia.

Gracias a este esfuerzo conjunto, las playas michoacanas continúan siendo un refugio para estas tortugas, cuya presencia es fundamental para el equilibrio de los ecosistemas marinos. La participación de personas voluntarias, habitantes de las comunidades costeras e instituciones ha permitido fortalecer las acciones de conservación y sensibilizar a la población sobre la importancia de protegerlas.

El director general de la Comisión de Pesca del Estado (Compesca), Ramón Hernández Orozco, reconoció la dedicación de quienes integran los campamentos tortugueros y señaló que el Gobierno estatal buscará fortalecer el apoyo que reciben durante esta próxima temporada.

Con estas acciones, la entidad reafirma su compromiso con la protección de las tortugas marinas y hace un llamado a la ciudadanía y a las y los visitantes de las playas a respetar los campamentos tortugueros, evitar el uso de luces durante los desoves y liberaciones, así como colaborar en la conservación de una de las especies más emblemáticas del Pacífico mexicano.