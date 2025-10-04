Morelia, Michoacán, 3 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció a los artistas Margarita Vázquez Díaz, Uvaldo Ríos Nañez y Mizraim Cárdenas Hernández, con el Premio Estatal de las Artes Eréndira 2025, en los ámbitos de literatura, música y artes visuales, respectivamente.

El mandatario destacó su aportación y señaló que el propósito de este galardón, instituido para reconocer a las manos que enaltecen a Michoacán y al país, se materializa esta noche en tres grandes artistas cuya trayectoria y legado son motivo de orgullo para nuestra tierra.

“Hoy el símbolo de Eréndira cobra vida entre nosotros y se encarna en estos tres grandes artistas cuyas obras son un legado que trasciende fronteras y engrandece lo mejor de nuestro Michoacán. Su arte es un tesoro invaluable, un acto de resistencia creativa que protege y expresa las raíces culturales y la identidad de nuestro pueblo”, expresó.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, felicitó a las y los galardonados y destacó que desde su creación en 2005 este premio se ha consolidado como un referente cultural para la comunidad artística, por lo que a 21 años ha permitido cerrar brechas y dar visibilidad a la labor de creadoras y creadores.

Margarita Vázquez Díaz es poeta y ensayista, ha enriquecido la literatura michoacana con su voz; Uvaldo Ríos Nañez es violinista de la región de Tierra Caliente, fundador de Los Caporales de Santa Ana Amatlán, que ha sembrado resistencia y esperanza formando a las infancias; y Mizraim Cárdenas Hernández, desde hace 35 años impulsa las artes visuales.

Acompañaron al gobernador el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Giulianna Bugarini Torres; la legisladora Nalleli Pedraza Huerta; la magistrada Josceline Infante Esquivel, en representación del presidente del Poder Judicial, Hugo Gama Coria; y la integrante del Consejo Técnico del Premio Eréndira, Sunya Madrigal.