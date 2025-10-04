Cuitzeo, Mich.- 4 de octubre de 2025.- El silencio de la sierra se rompió con el ruido metálico de una retroexcavadora. Bajo la tierra húmeda, el personal de la Comisión de Búsqueda de Personas de Michoacán, acompañado por soldados del Ejército y policías municipales, descubrió lo que parece ser una fosa clandestina con restos óseos humanos.

La operación se realizó como parte de un despliegue de búsqueda en la región de Cuitzeo, donde, tras varias horas de rastreo con picos, palas y varillas de sondeo, se confirmó la presencia de indicios.

Para remover la tierra fue necesario el uso de maquinaria pesada, lo que permitió exponer fragmentos que, de inmediato, fueron procesados por los peritos especializados.

Los restos, hasta ahora no identificados, fueron resguardados y entregados al Ministerio Público. Ahora serán los médicos forenses quienes determinen si pertenecen a hombres o mujeres, así como el tiempo transcurrido desde el fallecimiento y las posibles causas de muerte.

La Fiscalía informó que se dará inicio a estudios de ADN con el objetivo de identificar a las víctimas. Mientras tanto, las autoridades exhortaron a familiares de personas desaparecidas a acercarse a la Fiscalía Regional de su municipio para contribuir con la investigación.

En un breve comunicado, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado señaló que las acciones formaron parte de un operativo coordinado con el Sistema Estatal de Búsqueda, en el que intervinieron la Fiscalía General del Estado, la SEDENA y la policía local.

El hallazgo, aunque aún bajo análisis, abre una nueva línea de investigación en una región marcada por reportes de desapariciones en los últimos años. La tierra removida en la sierra de Cuitzeo vuelve a contar una historia oculta que ahora deberá ser descifrada en laboratorios forenses.

AGENCIA RED 113