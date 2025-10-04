Tepalcatepec, Mich.- 04 de octubre de 2025.- Ya ha sido identificada la pareja que fue asesinada a balazos anoche en las fiestas patronales en honor a San Francisco de Asís, en la zona Centro del municipio de Tepalcatepec.

La fémina respondía al nombre Jessica Esmeralda V., de 27 años., joven a quien a decir de sus deudos le sobreviven 3 menores hijos, misma que tras recibir varios impactos quedó sin vida frente a la vinatería “La Estación”.

Mientras que el masculino respondía al nombre Francisco Javier H., alias “kiko”, de 26 años de edad, persona que fue auxiliada por algunos civiles que lo colocaron en una mesa plástica improvisada como camilla y trasladado a la Clínica Barajas, donde momentos después dejó de existir.

Es de recordar que el atentado se registró cuando decenas de familias se encontraban disfrutando de los juegos mecánicos y a unos metros en la zona gastronómica y de bebidas alcohólicas, por motivos ignorados un pistolero se aproximó a sus víctimas, les disparó y enseguida se dio a la fuga.

La Fiscalía General del Estado, continua con los correspondientes actos de investigación, con la finalidad de esclarecer el doble homicidio y capturar al o los responsables.

AGENCIA RED 113