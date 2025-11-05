Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al público a disfrutar del recital “La bella molinera”, del compositor austriaco Franz Schubert, que se presentará el próximo 7 de noviembre a las 18:00 horas en el Museo de Arte Colonial de Morelia.

El programa estará a cargo del tenor Edgar González Sánchez, originario de Salamanca, Guanajuato y del pianista David Martínez Lara, procedente de Querétaro, quienes ofrecerán una interpretación sensible y profunda de este ciclo de canciones que ha trascendido generaciones por su fuerza narrativa y musical.

Ambos artistas se formaron en el Conservatorio de las Rosas, bajo la guía de reconocidos maestros como Ivón Pino Leal, Gladys Myriam Pavón y Cuauhtémoc Trejo y desde hace dos años, comparten la clase de Acompañamiento al Canto dirigida por Luis Esteban Cruzaley. Su trabajo conjunto se distingue por el interés en contar historias a través del repertorio vocal, con especial énfasis en el lied como forma artística que fusiona poesía y música.

Compuesto en 1823 y publicado en 1824, “La bella molinera” fue el primer ciclo de canciones de Schubert con textos de Wilhelm Müller y narra la historia de un joven molinero que se enamora sin ser correspondido. La obra, de gran valor expresivo y emocional, aborda con delicadeza el tema universal del desamor, conservando su vigencia por la humanidad de su relato y la belleza de su lenguaje musical.

El Museo de Arte Colonial se ubica en la calle Benito Juárez 240, en el Centro Histórico de Morelia. La entrada al recital es libre y abierta a todo público.