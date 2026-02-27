Morelia, Michoacán, 27 de febrero de 2026.- Al considerar que la educación es el medio idóneo para la reconstrucción del tejido social, para contener la violencia en las escuelas y para dotar de herramientas para la resolución pacífica de problemas, el diputado Reyes Galindo Pedraza recibió la iniciativa ciudadana “Reforma Educativa para la Paz y el Tejido Social”.

En representación del Presidente la Mesa Directiva, reconoció la valía de la iniciativa de reforma a la Ley de Educación promovida por Fátima Conde Moreno que pugna por una cultura de la paz, “tan necesaria y urgente en los tiempos que hoy nos toca vivir, para que la paz sea esta directriz que oriente nuestros procesos formativos educativos y que las escuelas entonces se conviertan y se asuman como semilleros de concordia”.

En el Salón de Recepciones, Reyes Galindo estableció que al involucrarse la gente en la política se asegura el diseño del futuro que se anhela, “y no sólo al que unas y unos cuantos puedan decidir; involucrarse en política en la vida pública seguramente es el acto más noble de amor que podamos hacer los ciudadanos por nuestra tierra”.

Fátima Conde, acompañada por el presidente del Consejo Económico y Social de Michoacán (CESMICH), Eduardo Orihuela Estefan y el presidente de la Red Juntos por Michoacán, Jesús Vivanco Rodríguez, manifestó que con su iniciativa, se busca que la educación sea un medio para la reestructuración del tejido social, y que la cultura de la paz sea un principio rector de la educación en el estado.

Para ello, propone una materia obligatoria en niveles de educación primaria y educación básica, con la finalidad de fomentar la práctica del diálogo y las herramientas clave para la resolución pacífica de los conflictos.

Ante la realidad que se tiene en la entidad, aseguró que se trata de “una iniciativa necesaria por el deterioro del tejido social, por la violencia en los entornos escolares y comunitarios, por la normalización de la violencia”.

Eduardo Orihuela Estefan, estableció que el CESMICH respalda con total convicción la Iniciativa Ciudadana de reforma a la Ley de Educación del Estado, porque “estamos convencidos de que la educación es el mecanismo de transformación social por excelencia”.

Agregó que con ella se busca crear entornos seguros, donde la empatía y la solidaridad sean más fuertes que la indiferencia. “Hacemos un llamado respetuoso pero firme a este Honorable Congreso para que haga suya esta iniciativa que busca, que desde el aula, prevengamos la violencia que luego estalla en las calles. Que la educación sea el camino para que Michoacán recupere su grandeza”.