Morelia, Mich.- 27 de febrero de 2026.- La Fiscalía General del Estado asestó un golpe directo a estructuras criminales presuntamente involucradas en tres de los hechos más graves que han conmocionado a Michoacán en los últimos meses. El titular de la institución, Carlos Torres Piña, anunció la detención de 20 personas por el homicidio del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez; la captura y vinculación a proceso de “El Botox”, presunto responsable del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo y órdenes de aprehensión cumplimentadas por el triple homicidio de una familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el Fiscal sostuvo que las investigaciones avanzan con integración técnica sólida, análisis de inteligencia y coordinación estrecha con instancias federales y estatales.

“Estamos actuando con firmeza. No habrá impunidad en ninguno de estos casos”, afirmó.

Autor intelectual y célula desarticulada en el caso Manzo

En el homicidio del ex presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, la Fiscalía confirmó la detención de 20 personas presuntamente vinculadas con la planeación y ejecución del crimen. Entre los capturados destaca Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como probable autor intelectual.

También fueron detenidos Samuel “N”, director de Protocolo del Ayuntamiento; Jaciel Antonio “N”, “El Pelón”, identificado como reclutador; Alejandro Baruc “N”, “El K-oz”, presunto jefe de célula; así como otros implicados relacionados con la logística y operación del ataque.

Además, siete escoltas del ex edil fueron asegurados, lo que permitió ampliar las líneas de investigación y reconstruir la mecánica del crimen.

“El Botox”, vinculado a proceso por homicidio de líder limonero

En el caso del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, fue detenido el pasado 22 de enero en Santa Ana Amatlán César Alejandro “N”, alias “El Botox”, quien ya fue vinculado a proceso.

Como parte del despliegue operativo, se ejecutaron 23 cateos en Cenobio Moreno, con saldo de ocho personas detenidas, cinco cercanas al objetivo criminal y tres operadores de la célula, además del aseguramiento de indicios clave para fortalecer la acusación.

Órdenes de aprehensión por triple homicidio

En el triple homicidio de la familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, la Fiscalía cumplimentó en Morelos una orden de aprehensión contra Alfredo “N”. A la par, Dilan “N”, inicialmente detenido por delitos contra la salud, enfrenta ahora orden de aprehensión por su probable participación directa en el crimen.

Las investigaciones incluyeron cateos en Ciudad de México y Morelos, análisis de videovigilancia y evidencia digital que permitió ubicar y judicializar a los presuntos responsables.

“Cada víctima merece justicia”

Torres Piña subrayó que los tres casos se investigan bajo una estrategia integral que combina inteligencia, trabajo pericial y coordinación interinstitucional.

“Cada víctima merece justicia y cada familia merece respuestas. Vamos a seguir avanzando hasta agotar todas las líneas de investigación”, concluyó.

Con estos resultados, la Fiscalía busca no sólo judicializar a los responsables, sino enviar un mensaje claro: los delitos de alto impacto en Michoacán tendrán consecuencias penales y seguimiento institucional hasta su esclarecimiento total, enfatizó Carlos Torres.