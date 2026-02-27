Morelia, Mich.- Viernes 27 de febrero de 2026.- Un masculino fue encontrado sin vida dentro de una choza construida con material reciclable, en un lote baldío de la colonia Obrera, ubicada en la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que el susodicho tenía el rostro carcomido por animales carroñeros, pero no se le apreciaron huellas de violencia.

El hallazgo fue realizado por algunas personas cerca del mediodía de este viernes, en el citado predio localizado a la orilla de la calle Artículo 123, quienes reportaron la situación al número de emergencias 911.

Posteriormente arribaron oficiales de la Guardia Civil adscritos al Agrupamiento Ciclista, quienes confirmaron el deceso del referido hombre identificado como Juan Cristian, de 46 años de edad, mismo que era alcohólico, a decir de fuentes allegadas al tema.

Los agentes delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Más tarde se presentaron especialistas de la Unidad de Atención Inmediata, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes. Por último, una empresa funeraria se encargó de retirar el cadáver, mientras que los familiares del difunto realizaron los trámites respectivos.