Morelia, Michoacán, a 08 de junio de 2026.-A fin de garantizar una jornada ordenada y sin contratiempos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las y los aspirantes que presentarán examen de admisión para ingresar a alguno de los programas académicos que oferta la casa de estudios en la Convocatoria de Nuevo Ingreso 2026.

De acuerdo con la Dirección de Control Escolar, el periodo de aplicación de exámenes de admisión iniciará a partir del próximo martes 30 de junio, conforme al calendario previamente publicado, por lo que se exhorta a las y los jóvenes a revisar con anticipación toda la información relacionada con su evaluación.

Entre las principales recomendaciones se encuentra imprimir la solicitud o ficha de ingreso, revisarla y firmarla, ya que será el pase indispensable para poder acceder al examen, dicho documento contiene datos importantes como número de registro, lugar, fecha y horario asignados para presentar la evaluación.

El día del examen será obligatorio presentar la solicitud de ingreso impresa y una identificación oficial con fotografía, asimismo, las y los jóvenes deberán llevar una calculadora con funciones básicas, no científica, lápiz HB2 no encerado, goma, sacapuntas y bote o botella de agua de plástico sin etiquetas.

La institución informó además que no se permitirá el ingreso con bolsas, mochilas, gorras, cascos, libretas, carpetas, lapiceras, ni dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, computadoras portátiles, reproductores de audio, audífonos, relojes o lentes inteligentes, ni cualquier otro artículo que pueda interferir en el desarrollo del examen.