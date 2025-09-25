Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre de 2025.- En una noche de color y mucha pasión, se llevó a cabo la presentación de los nuevos jerseys con los que el Atlético Morelia-Universidad Michoacana competirá en la Temporada 2025-2026 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), además de que se presentó al equipo femenil, que debutará en esta categoría.

Tras varios logros a nivel nacional en el balompié femenil y gracias al respaldo de la administración encabezada por la rectora Yarabí Ávila González, ahora la Máxima Casa de Estudios incursionará en el ámbito profesional con un equipo conformado por un grupo de mujeres, estudiantes nicolaitas, con mucha hambre de trascender y poner en lo más alto a su Universidad.

“En nombre de nuestro equipo de fútbol femenil, agradecemos a la rectora, la doctora Yarabí Ávila González, por su gran apoyo en el crecimiento del fútbol femenil y de todos los deportes. Agradecemos el apoyo brindado y las herramientas para que el día de hoy podamos estar aquí iniciando este gran proyecto”, comentó Ahtziri Badillo, integrante de la escuadra femenil.

Por su parte y después de firmar una destacada actuación en su campaña de debut, el equipo varonil buscará superar lo hecho en la temporada anterior, donde entre otros logros se calificó a liguilla, se tuvo al campeón de goleo del Grupo 11 y se colocó a un jugador en el primer equipo del Atlético Morelia.

“Quiero empezar agradeciendo a la rectora Yarabí Ávila por hacer este proyecto posible, es un honor pertenecer a la Universidad Michoacana y representarla deportivamente. Quiero reafirmar y dejar en claro el compromiso de poner el nombre de la Universidad en lo más alto, siempre aplicando dentro de la cancha esos valores que nos representan”, expresó Juan Pablo Lara, refuerzo de los Zorros para esta campaña.