Morelia, Mich., a 28 de abril de 2026.- De cara al proceso electoral de 2027, el panorama político en Michoacán arroja un claro favorito, Raúl Morón Orozco, esto de acuerdo a los datos más recientes de la casa encuestadora Statistical Research Corporation (SRC), que lo posiciona como el perfil que supera con amplitud a cualquier adversario de la oposición y consolida la continuidad de la Cuarta Transformación en la entidad.

En un escenario donde se enfrentan las principales figuras de cada fuerza política, Raúl Morón, abanderado por Morena, PT y PVEM, obtiene un sólido 41.5% de la intención de voto, cifra que representa una ventaja de más de 20 puntos sobre la candidata independiente Grecia Quiróz, quien se ubica en un segundo lugar con 20.3%.

Por su parte, los representantes de los partidos tradicionales muestran un rezago considerable: Alfonso Martínez (PAN) alcanza apenas un 6.6%, mientras que Guillermo Valencia (PRI) y Víctor Manríquez (MC) se sitúan con un 3.2% y 3.1% respectivamente.

La fortaleza de Morón no solo es externa, sino que nace desde el corazón de su movimiento, así lo demuestra la pregunta hecha a la ciudadanía de quién debería encabezar la coalición MORENA/PT/PVEM, en la que el legislador domina la encuesta interna con el 36.8% de las preferencias.

Este respaldo supera ampliamente a otras figuras del estado, como Carlos Torres Piña (15.4%), Gladyz Butanda (12.1%) y Fabiola Alanís (11.2%). La distancia de más de 21 puntos sobre su competidor más cercano confirma que Morón es el perfil de unidad que garantiza cohesión dentro de la alianza de izquierda.

Finalmente, la encuesta de SRC midió la intención de voto por partido político, que reafirmó que MORENA es la fuerza política hegemónica en Michoacán con un 40.4% de simpatías. Muy por debajo se encuentran las candidaturas independientes (16.8%) y el PAN (11.3%), mientras que partidos como el PRI y MC no logran superar el umbral del 5%.