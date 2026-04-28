Ciudad de México, 28 de abril de 2026.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, fue nombrado Coordinador Estatal de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC) en Michoacán, durante la XXVIII Asamblea Nacional del organismo, celebrada en la Ciudad de México.

En el marco de la ceremonia de toma de protesta de la nueva Mesa Directiva, encabezada por Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón, se reconoció el liderazgo, la capacidad de gestión y el compromiso de Arreola Vázquez con el fortalecimiento de los gobiernos locales.

Este nombramiento representa una oportunidad para seguir impulsando el trabajo coordinado entre municipios, promoviendo políticas públicas que atiendan las necesidades más urgentes de la población, desde lo local: seguridad, servicios públicos, desarrollo social y espacios dignos.

Julio Arreola refrendó su compromiso de trabajar en unidad con las y los alcaldes de Michoacán, fortaleciendo el municipalismo y generando soluciones cercanas a la gente, con una visión de desarrollo que ponga al centro el bienestar de las familias.

“Desde lo local se construyen las soluciones que nuestra gente necesita. Este encargo lo asumo con responsabilidad y con la convicción de seguir dando resultados”, expresó.

Con esta designación, Pátzcuaro se posiciona como un referente en la construcción de gobiernos cercanos, eficientes y comprometidos con su gente.