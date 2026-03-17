“Impulsar a nuestra máxima casa de estudios para convertirla en el corazón de transformación social del estado es un acto de responsabilidad con mi tierra y mi gente”, aseguró el senador de Morena, Raúl Morón Orozco, en un encuentro con académicos e integrantes de estructura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

En su calidad de presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, Morón detalló los avances de sus gestiones legislativas, orientadas a fortalecer a la Universidad y lograr que la institución cuente con las herramientas necesarias para continuar como referente de excelencia y un pilar en la vida pública del estado.

El senador hizo un énfasis especial en el papel de las y los jóvenes universitarios, a quienes llamó a ser agentes transformadores en sus comunidades, al destacar que el conocimiento generado en las aulas debe trascender los muros de la institución para convertirse en soluciones reales que impulsen el bienestar colectivo y la justicia social en cada rincón de la entidad.

“La Universidad Michoacana debe ser un factor decisivo para construir unidad”, expresó el legislador, quien reiteró su objetivo de dignificar la labor docente y asegurar que el acceso a la educación superior sea un derecho pleno para todas las familias michoacanas.

Por su parte, la rectora Yarabí Ávila coincidió en que la Universidad es una aliada estratégica de la transformación nacional encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Ambos liderazgos acordaron mantener un diálogo permanente para que la generación de políticas públicas nazca del encuentro entre la academia y las necesidades más sentidas del pueblo.

Con esta sinergia, Raúl Morón consolida un vínculo sólido con la estructura nicolaita, al colocar a la educación superior como la palanca esencial del progreso.