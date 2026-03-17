Morelia, Michoacán, 17 de marzo de 2026. En el marco del Foro Nacional por la

Consolidación de la Justicia Laboral en México, los jueces laborales del Poder Judicial

de Michoacán, David Armando Leyva Bautista y Fernando Fernández Castañeda,

titulares de los Juzgados Primero y Tercero Laboral de Morelia, respectivamente,

participaron como ponentes para compartir experiencias y reflexiones sobre la

implementación y los retos sistema de justicia laboral.

Durante su intervención, el juez David Armando destacó los avances y desafíos

derivados de la reforma laboral, particularmente en materia de democracia sindical,

negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga dentro del nuevo modelo de

justicia laboral. Recordó que desde el inicio del sistema en octubre de 2022, los

tribunales laborales han asumido un papel clave para garantizar procedimientos más

transparentes y apegados a los principios de libertad sindical y acceso efectivo a la

justicia para las personas trabajadoras.

Asimismo, subrayó la importancia de que las instituciones y los actores del ámbito

laboral se adapten a las nuevas disposiciones legales y procedimientos establecidos en

la reforma, a fin de fortalecer la negociación colectiva auténtica y evitar prácticas que

limiten los derechos de las y los trabajadores.

Por su parte, el juez Fernando Fernández destacó el trabajo que realizan los juzgados

laborales para atender asuntos individuales y, en el caso de Morelia, también

colectivos, provenientes de diversos distritos judiciales del estado. Subrayó que este

alcance implica un esfuerzo permanente de coordinación entre autoridades laborales y

de optimización de los recursos humanos y materiales, con el objetivo de seguir

fortaleciendo la atención a las personas usuarias del sistema de justicia.

En este sentido, expuso algunas prácticas que los juzgados laborales han

implementado para facilitar la coordinación con el Centro Federal de Conciliación y

Registro Laboral, especialmente en los procesos de revisión de contratos colectivos de

trabajo, con el propósito de brindar mayor certeza jurídica a las partes y fortalecer el

funcionamiento del sistema.

La participación de los jueces michoacanos en este foro nacional permitió compartir

experiencias y buenas prácticas sobre la operación del nuevo modelo de justicia

laboral, así como dialogar con especialistas y autoridades del país sobre los retos

pendientes para consolidar un sistema más eficiente, transparente y cercano a las

personas trabajadoras y empleadoras.