Morelia, Mich.- 17 de marzo de 2026.- Los habitantes de las colonias La Esperanza y Ciudad Jardín, quienes mantenían un bloqueo en la avenida Madero Poniente de la ciudad de Morelia, a la altura de la avenida San Juanito Itzícuaro, han dialogado con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo, y se les prometió que iban a ser recibidos o entrevistarse con el director de Ooapas, en la instalación de la policía de Morelia para hallar una solución a la problemática de abastecimiento de agua que tienen en sus asentamientos.

Ya hay paso de automotores en la mencionada vialidad, maneje con precaución.