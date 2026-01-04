Morelia, Michoacán, 4 de enero de 2026.- Durante 2025, dentro del refuerzo de las labores de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguró 3 mil 211 máquinas tragamonedas en varios puntos del territorio michoacano.

Las tareas encabezadas por la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la SSP, fueron coordinadas con agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como las fiscalías General de la República (FGR) y General del Estado (FGE), a través de órdenes de cateo, inspecciones y denuncias por su probable relación en los delitos de extorsión, fraude y lavado de dinero.

En el pasado año, los operativos interinstitucionales dieron como resultado el aseguramiento de mil 121 juegos de azar en el municipio de Morelia, 544 en Uruapan, 408 en Apatzingán, 353 en Lázaro Cárdenas, 217 en Zitácuaro, 174 en Zamora, 139 en Pátzcuaro, 118 en Maravatío, 97 en Tacámbaro, 20 en Huandacareo y 20 en Sahuayo.

Las máquinas tragamonedas fueron presentadas ante la autoridad correspondiente para llevar a cabo las indagatorias pertinentes, para posteriormente ser destruidas. En Michoacán, la SSP trabaja puntualmente en el marco del Plan Paricutín para inhibir actividades ilícitas y fortalecer el desarrollo y la tranquilidad de la población.