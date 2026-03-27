Morelia, Michoacán; 27 de marzo de 2026.- Consolidando una herramienta de tecnología que significará más vigilancia y seguridad para las familias morelianas, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, inauguró el Centro de Comando, Control y Comunicaciones, Sistema de Inteligencia, Investigación y Análisis (C4 SIIA).

“Hoy podemos decir que Morelia es una de las ciudades más videovigiladas de México y con este nuevo C4 vamos a poder dar seguimiento a muchos asuntos que suceden en nuestra ciudad”, expresó el alcalde, acompañado de su esposa, directora del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, así como de autoridades estatales, líderes empresariales y medios de comunicación.

Alfonso Martínez destacó que, con coordinación y tecnología, la Policía Morelia demostró ser capaz de restablecer el orden en el municipio; además que cuenta con un 53% de mujeres en su estado de fuerza y cerca de 6 mil cámaras en su red de vigilancia con participación ciudadana.

Ante autoridades estatales, agradeció que no se politice la seguridad y, al contrario, se priorice la coordinación, con la cual Morelia ha logrado mantenerse exento de las alertas de viaje de Estados Unidos.

En su turno, el fiscal general del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, reconoció a Morelia como un ejemplo de sinergia y buena coordinación, así como se refirió al nuevo C4 como una herramienta fundamental para la investigación y prevención del delito.

El secretario de Seguridad Ciudadana del estado, José Antonio Cruz Medina, destacó la coordinación que existe con las autoridades morelianas en el tema de seguridad, y auguró que el C4 mejorará aún más el trabajo conjunto y los tiempos de respuesta.

El titular Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria, se refirió a la inauguración como un gran avance para construir una ciudad más segura, así como refrendó el apoyo de las autoridades estatales en esta materia.

El secretario de seguridad y protección ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo, comentó que mientras hace 20 años apenas se soñaba con que Morelia tuviera su propia policía, hoy el alcalde entrega tecnología de punta y un legado para toda la ciudadanía.

En el evento también estuvieron presentes: Anaid Estrada Sánchez, titular de la Unidad de Investigación de la Fiscalía General de la República (FGR); la magistrada Laura Elena Alanís García, presidenta sustituta del Poder Judicial; General de Brigada Estado Mayor, Juan Bravo Velázquez, comandante de la 21 Zona Militar; General de Brigada Estado Mayor, Roberto Molina García, coordinador de la Guardia Nacional; la síndica Susan Melissa Vásquez Pérez; y la coordinadora general operativa de Policía Morelia, Anabel Rubira Vidrio.