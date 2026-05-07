Morelia, Michoacán, 7 de mayo de 2026.- Con la puesta en marcha de la nueva política nacional de ingreso al bachillerato, son más de 500 planteles educativos pertenecientes a siete subsistemas públicos con presencia en todo el estado donde jóvenes podrán continuar sus estudios de preparatoria, informó el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem).

A partir del ciclo escolar 2026-2027, Michoacán implementará la estrategia “Mi derecho, mi lugar”, mediante la cual se elimina el examen de admisión y no se considerará el promedio escolar como requisito para ingresar a los bachilleratos públicos, como parte de la política nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El nuevo modelo de ingreso está dirigido a estudiantes que actualmente cursan tercer grado de secundaria, así como a egresadas y egresados de secundaria y del sistema Conafe, quienes podrán elegir entre instituciones como Conalep, Cobaem, Cecytem, Cemsad, Tebam, Telebachillerato Comunitario; así como las direcciones generales de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAYCM), y de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI).

Las y los aspirantes podrán ingresar mediante dos modalidades: inscripción directa en los planteles del 30 de abril al 31 de agosto de 2026, o a través de lista de preferencia con asignación estatal coordinada por el Iemsysem, cuyo registro se realizará del 30 de abril al 31 de julio, mientras que los resultados se publicarán el próximo 17 de agosto.

Entre los documentos requeridos para las inscripciones se encuentran la CURP, acta de nacimiento, certificado o constancia de secundaria, comprobante de domicilio, número de Seguridad Social y datos de contacto del aspirante y de su madre, padre o tutor. La convocatoria completa puede consultarse en el portal oficial: iemsysem.michoacan.gob.mx/convocatorias.