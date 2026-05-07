Uruapan, Michoacán, 7 de mayo de 2026.- Como resultado de las acciones operativas permanentes desplegadas en la región de Uruapan, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con personal de Defensa, realizaron la detención en flagrancia de cinco hombres en posesión de armamento, cartuchos útiles, equipo táctico y narcótico.

La acción se efectuó sobre la calle Ciprés, en el Barrio Santa Cruz de la localidad de Nuevo Zirosto, donde personal operativo de la Guardia Civil y fuerzas federales realizó la intervención y aseguramiento de los ahora detenidos ser visible el armamento que portaban.

Durante la operación fueron aseguradas ocho armas largas, de las cuales seis corresponden a fusiles calibre .223 y 5.56 milímetros tipo AR-15, así como dos armas calibre 7.62×39 milímetros tipo AK-47; además de 30 cargadores y 450 cartuchos útiles de distintos calibres.

De igual forma, fueron decomisados ocho chalecos balísticos, cinco placas balísticas y 23 bolsas plásticas que contenían sustancia granulada con características propias de la metanfetamina.

En el lugar también se aseguraron cuatro vehículos, entre ellos una camioneta con reporte de robo vigente y otra más con alteraciones en sus medios de identificación.

Los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad procuradora de justicia para las actuaciones correspondientes.