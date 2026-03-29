Morelia, Michoacán, 29 de marzo de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) delegación Michoacán instaló una mesa de diálogo con habitantes de nueve colonias de la tenencia de Santa María, para atender sus necesidades en materia de acceso al agua.

Luis Roberto Arias Reyes, delegado de la Conagua en la entidad, enfatizó que el objetivo es escuchar las diferentes inquietudes y así poder trazar una ruta viable que les garantice el derecho al acceso al agua a las y los habitantes de esta zona sur de la ciudad de Morelia.

“El compromiso del Gobierno de México es garantizar abasto de agua potable para todas y todos sin ningún tipo de distinción”, enfatizó el funcionario.

Como parte del seguimiento a la demanda ciudadana, en los próximos días se invitará a los portavoces de dichas colonias a sumarse a una mesa de trabajo con autoridades del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) y del Ayuntamiento de Morelia. El fin es establecer acuerdos que prioricen el bienestar social y la distribución equitativa del líquido.

Finalmente, Arias Reyes adelantó la creación de un proyecto integral para revisar todas las fuentes de abastecimiento, desde manantiales hasta pozos. La prioridad será atender a las colonias del sur de la ciudad, que se han visto afectadas por años por la falta de agua.