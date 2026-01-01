Morelia, Michoacán, a 1 de enero de 2026.- Con resultados tangibles y una presencia territorial cada vez más sólida, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán inicia el 2026 consolidado como una fuerza política en crecimiento, al superar las 100 mil afiliaciones y cumplir compromisos en los municipios donde tiene responsabilidad de gobierno.

El dirigente estatal del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar, destacó que este logro refleja la confianza ciudadana y el trabajo constante del partido:

“Hoy el Verde Michoacán supera las 100 mil afiliaciones porque la ciudadanía reconoce un partido que cumple, que gobierna con responsabilidad y que mantiene cercanía permanente con la gente. Este crecimiento es resultado del trabajo en territorio y de dar resultados donde gobernamos”.

En febrero de 2025, el Verde Michoacán se planteó como meta alcanzar 60 mil afiliaciones; sin embargo, actualmente registra más de 100 mil ciudadanas y ciudadanos afiliados a través de la aplicación Apoyo Ciudadano del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que representa un crecimiento superior al 50 por ciento respecto a la meta original.

Este avance se acompaña del fortalecimiento de su estructura territorial. A la fecha, el PVEM Michoacán cuenta con 78 comités municipales en operación, además de una organización interna integrada por 24 secretarías estatales, 7 coordinaciones territoriales y 17 delegados políticos estatales.

Por su parte, el secretario de Organización del PVEM en Michoacán, Fernando Chagolla, subrayó que la consolidación interna permitirá seguir cumpliendo compromisos con la ciudadanía:

“El crecimiento de la militancia es resultado de una estructura ordenada y de un trabajo permanente en los municipios. Hoy el Verde está más fuerte, más organizado y mejor preparado para seguir respondiendo a las y los michoacanos”.

Con estos resultados, el Partido Verde Ecologista de México en Michoacán refrenda su compromiso de continuar fortaleciéndose como una alternativa política responsable, con organización y con resultados para el estado.