Morelia, Michoacán, 1 de enero de 2026.- A partir del 1 de enero de 2026 entra en vigor el nuevo aumento al salario mínimo, anunciado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y aprobado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), informó el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Claudio Méndez Fernández.

Explicó que este ajuste representa un incremento del 13 por ciento al salario mínimo general, que pasa a 315.04 pesos diarios, equivalentes a 9 mil 582.47 pesos mensuales, como parte de la política nacional orientada a dignificar el trabajo, fortalecer el poder adquisitivo y mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas y michoacanas.

Méndez Fernández subrayó que este aumento salarial beneficia directamente a más de 325 mil trabajadoras y trabajadores en Michoacán, al permitir una mejor cobertura de necesidades básicas, impulsar el consumo local y contribuir a un desarrollo económico más justo e incluyente, donde el crecimiento vaya de la mano del bienestar social.

Recordó que el pago del salario mínimo vigente es una obligación legal para todos los empleadores y que el incumplimiento a esta disposición puede derivar en sanciones económicas, conforme a la Ley Federal del Trabajo, las cuales contemplan multas que van de 50 a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la gravedad y reincidencia del caso.

Manifestó que, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, se reafirma el compromiso de promover empleos dignos, bien remunerados y con pleno respeto a los derechos laborales, e invitó a empleadores y trabajadores a cumplir y hacer valer la ley.