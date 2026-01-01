Morelia, Michoacán, 1 de enero de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) destaca la operatividad de la ambulancia aérea de terapia intensiva, un recurso vital para reducir los tiempos de traslado y brindar soporte vital avanzado a pacientes en estado crítico, que durante el 2025 permitió realizar 95 traslados de emergencia.

Para garantizar la estabilidad del paciente durante el vuelo, la aeronave cuenta con equipamiento médico de última generación, que incluye ventilador volumétrico de transporte, para brindar asistencia respiratoria mecánica avanzada; monitor multiparámetros, que permite la vigilancia constante de signos vitales; desfibrilador externo automático, para la atención inmediata de arritmias o paros cardiacos; bombas de infusión, para la administración precisa de medicamentos críticos, tanques de oxígeno y aspirador de secreciones.

La administración, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, dotó a la ambulancia aérea con una incubadora de traslado para recién nacidos y ventilador neonatal de última generación. Con estas herramientas, se robustece la capacidad de respuesta y se asegura que los recién nacidos en situación de gravedad reciban atención médica de alta complejidad durante sus traslados.

El equipo de vuelo cuenta con certificaciones en soporte vital cardiovascular avanzado y soporte vital avanzado pediátrico, además de estar especializados en fisiología de vuelo, lo que les permite manejar los cambios de presión y altitud que afectan el estado físico de un paciente crítico.

Este servicio se reserva para situaciones donde el tiempo es el factor determinante entre la vida y la muerte, principalmente para traslado urgente de mujeres con complicaciones graves durante el embarazo o parto, pacientes con lesiones múltiples que requieren intervención quirúrgica inmediata en hospitales de alta especialidad, traslado de recién nacidos en estado grave, envío de pacientes con quemaduras graves a unidades especializadas y traslado de órganos y tejidos.

Los servicios de la ambulancia aérea son coordinados por el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), en estrecha colaboración con la Dirección de Servicios Aéreos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).