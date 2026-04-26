Toluca, Estado de México, abril de 2026.- “Hoy más que nunca, el Partido del Trabajo está fuerte, de pie y avanzando con rumbo claro en todo el territorio nacional, pues cada vez hay más convencidos de que somos quienes estamos del lado y cerca de la gente”, señaló Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del PT en el Congreso de Michoacán.

Tras haber acompañado al diputado Reginaldo Sandoval en la inauguración de la sede estatal del Partido del Trabajo Estado de México, el legislador reconoció que este avance en el instituto político, ha sido gracias al liderazgos como el de Sandoval Flores, quién ha impulsado desde su trinchera las ideologías del PT.

¡Hoy en el Estado de México se ve la fuerza del Partido del Trabajo, por ello felicito a toda a la militancia petista de este territorio, que son mujeres y hombres valientes, así como también aplaudo el gran liderazgo de nuestro dirigente y amigo Reginaldo Sandoval, en las tareas para hacer crecer a nuestro partido”, expresó Reyes Galindo.

Finalmente, el líder del GPPT en Michoacán, destacó que este acontecimiento marca una nueva era para su partido, con una gran responsabilidad histórica que habrá de ir siempre bajo los principios de unidad nacional y de poner en el centro y al frente al pueblo.