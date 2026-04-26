Acuitzio del Canje, Michoacán, a 26 de abril de 2026.- El diputado local del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, asistió y participó en los eventos conmemorativos por el 170 aniversario de la elevación de Acuitzio del Canje a municipio.

Durante su visita, Ocampo destacó la importancia histórica, cultural y productiva de este municipio michoacano, al señalar que Acuitzio representa una tierra de tradición, con una fuerte vocación agrícola y ganadera, además de ser un punto estratégico por su ubicación.

“Hoy, en este bonito lugar, se están celebrando 170 años desde que se le otorgó al municipio este rango constitucional, y sin duda son años de tradición, de cultura y de identidad para su gente”, expresó.

Asimismo, reconoció el esfuerzo que se realiza para impulsar el turismo y fortalecer la proyección de la región, resaltando que Acuitzio forma parte de la puerta de entrada al balcón de Tierra Caliente, una zona clave para conectar con distintos municipios del

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a visitar y conocer Acuitzio, resaltando su cercanía con Morelia y el orgullo que representa para Michoacán.

“Hay que venir a Acuitzio, hay que conocerlo. Está muy cerca de Morelia y vale la pena seguir descubriendo todo lo que representamos los michoacanos con ese orgullo que nos distingue”, concluyó.