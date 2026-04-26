Morelia, Michoacán; 25 de abril de 2026.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, encabezaron una jornada más del programa “Héroes por la Paz”, que este viernes se desarrolló en las tenencias de Teremendo de los Reyes, Chiquimitío y Atapaneo, acercando espacios de celebración y aprendizaje a niñas, niños y sus familias.

En Teremendo y Chiquimitío, las y los asistentes participaron en actividades recreativas, experiencias participativas y módulos temáticos coordinados por distintas dependencias municipales, donde se abordaron temas como cultura vial, prevención y cuidado del entorno de forma accesible.

En Atapaneo, el festejo destacó por la participación de la comunidad y la integración de talleres artísticos y juegos tradicionales, generando un espacio cercano de convivencia donde la niñez pudo expresarse, aprender y disfrutar.

Para el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, estos festejos forman parte de una estrategia para acercar bienestar a todas las comunidades, fortaleciendo entornos donde niñas y niños puedan convivir y desarrollarse de manera integral.

Durante la jornada, la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, destacó que estas actividades están pensadas para ir más allá de la recreación, promoviendo valores como el respeto, la empatía y la convivencia desde la infancia. Subrayó que la construcción de la paz comienza en lo cotidiano, en la forma en que niñas y niños se relacionan y participan en su entorno.

Con estas jornadas, el Gobierno de Morelia consolida un modelo de atención cercano que apuesta por la niñez como base para construir comunidad, generando espacios donde aprender, convivir y participar se convierte también en una forma de fortalecer la paz desde lo cotidiano.

Con estas acciones, el DIF Morelia fortalece la atención en territorio y promueve espacios que contribuyen al desarrollo integral de la niñez, en favor de una ciudad más participativa y con mejores condiciones para vivir.