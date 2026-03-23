Morelia, Mich.- Lunes 23 de marzo de 2026.- Un auto y una camioneta protagonizaron un choque por alcance sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, en el sentido hacia la capital michoacana, incidente que dejó un herido, por fortuna no de gravedad, informaron fuentes allegadas al tema.

El percance se registró durante la mañana de este lunes, a la altura de la Tenencia de Tiripetío, y fue reportado al número de emergencias. Al lugar acudieron elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM).

Los rescatistas brindaron atención a la persona lesionada, misma que no requirió traslado hospitalario. Asimismo, agentes de tránsito se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

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