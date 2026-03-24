Morelia, Michoacán, 24 de marzo de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) mantiene activa la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2026, la cual se desarrollará hasta el 28 de marzo. Con el propósito de salvaguardar la salud pública, la dependencia invita a la población a seguir llevando a sus animales de compañía a los puestos de vacunación.

Actualmente, la SSM dispone de 350 mil dosis de vacuna antirrábica y habilitó módulos fijos en los 364 centros de salud de las ocho jurisdicciones sanitarias del estado. La población puede llevar a perros y gatos, a partir del primer mes de edad, a los módulos, ya sea para la primera dosis o para el refuerzo, el cual debe aplicarse cada año.

La autoridad sanitaria enfatiza que la vacuna es gratuita, de alta calidad y segura para los animales; además, el personal encargado de la aplicación entregará un comprobante de vacunación que acredita que la mascota está protegida.

Para agilizar el proceso y garantizar la seguridad de la población, la SSM recomienda llevar a los perros con correa y, si son reactivos, bozal, así como trasladar a los gatos en transportadoras, bolsas de red o fundas de almohada para evitar que se escapen. La ubicación de los módulos más cercanos puede consultarse en el portal michoacan.gob.mx/ubica-tu-modulo/.