Uruapan, Mich.- 24 de marzo de 2026.- La mañana de este martes, delincuentes armados atacaron a balazos un empaque de aguacate en la colonia 12 de Diciembre, de la ciudad de Uruapan, sin que se reportaran víctimas.

Minutos antes de las 10:00 horas, los criminales arribaron a la calle Guadalupe Victoria, a unos metros del Boulevard Industrial y abrieron fuego contra la fachada del negocio denominado “Villa Avocado”, después huyeron al parecer a bordo de una motocicleta.

Tras el reporte, al lugar se desplazaron elementos policiacos y de la Guardia Nacional, quienes desplegaron un fuerte operativo conjunto en la zona, pero no lograron ubicar el paradero de los responsables.

Las autoridades confirmaron que el atentado no dejó personas lesionadas, ni fallecidas y al momento se desconoce el móvil, mismo que es investigado por las autoridades ministeriales.

AGENCIA RED 113