Morelia, Michoacán, 29 de noviembre de 2025.- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, envió a la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso del Estado una iniciativa para fortalecer las sanciones contra delitos sexuales y crear el Registro Público Estatal de Personas Agresoras Sexuales, un instrumento clave para prevenir la reincidencia y garantizar espacios seguros para mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Explicó que la propuesta busca que toda persona con sentencia por delitos sexuales permanezca registrada durante su sentencia y hasta 10 años después de haberla cumplido, esto da cumplimiento a los criterios de la política 3 de 3 contra la violencia, acerca de que ningún agresor sexual podrá ocupar cargos públicos ni espacios de toma de decisiones.

La iniciativa contempla reformas al Código Penal, a la Ley por una Vida Libre de Violencia, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley de Protección de Datos Personales y a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para garantizar que las magistraturas informen al registro cada sentencia y asegurar que la información sea accesible para consulta pública sin vulnerar datos personales sensibles.

De aprobarse, Michoacán se convertiría en el tercer estado del país en contar con un Registro Público de Agresores Sexuales, un paso decisivo hacia un modelo de justicia restaurativa, el cual permitirá que instituciones educativas, centros laborales, autoridades municipales y ciudadanía puedan verificar si una persona cuenta con antecedentes por violencia sexual antes de incorporarla a espacios de riesgo.

Anguiano González subrayó que esta acción responde a la necesidad urgente de enfrentar la impunidad en los delitos sexuales y construir un estado donde la seguridad y la dignidad de las mujeres e infancias sea prioridad. “La violencia sexual no puede seguir escondida en expedientes. Con este registro, Michoacán da un paso firme hacia la verdad, la justicia y la prevención”, expresó.

El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, trabaja por una vida libre de violencia, justicia efectiva y la protección integral de las víctimas. El estado avanza hacia un futuro donde ninguna agresión quede sin consecuencias y donde cada mujer, niña y niño vivan seguros.