Apatzingán, Michoacán, 29 de noviembre de 2025.- En el segundo día del Encuentro “Comunidades artísticas, patrimonio y memoria”, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en colaboración con la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), se llevó a cabo en Apatzingán la mesa de diálogo “Infancias y juventudes”, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Promotores, docentes, creadores, gestoras y agentes culturales participaron en este espacio de reflexión colectiva.

La sesión fue guiada por Diego Martínez, director de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México; Guillermina Pérez Suárez, coordinadora nacional de Desarrollo Cultural Infantil; Roberto Rentería Yrene, coordinador del Sistema Nacional de Fomento Musical y Samantha Guadalupe Urdapilleta, directora de Animación Cultural, con el acompañamiento de la secretaria de Cultura de Michoacán, Tamara Sosa Alanís. Las y los participantes, presenciales y virtuales, expusieron la necesidad de fortalecer políticas culturales para niñas, niños y jóvenes, especialmente en el ámbito educativo.

Durante más de dos horas de diálogo se subrayó la importancia de impulsar la enseñanza de música tradicional, teatro, danza y artes visuales en las comunidades, así como de reforzar los grupos de creación infantil de Cultura Comunitaria, integrando a las primeras infancias como una vía efectiva para construir cultura de paz. Agentes culturales señalaron que estos programas deben considerar la salud emocional, mental y física de las infancias y adolescencias.

Las y los asistentes también presentaron diversos proyectos para ampliar y diversificar la oferta cultural dirigida a públicos jóvenes, además de destacar la necesidad de crear espacios seguros que fortalezcan las prácticas tradicionales, el sentido de pertenencia y el valor del patrimonio cultural de Michoacán.

Las propuestas recabadas se integrarán a una relatoría y diagnóstico general que alimentará las conclusiones del encuentro “Comunidades artísticas, patrimonio y memoria”, contribuyendo a la estrategia cultural del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una iniciativa que articula más de 100 acciones en seguridad, educación, cultura, infraestructura social, salud y desarrollo económico, con la convicción de que la paz se construye garantizando derechos, reduciendo desigualdades y fortaleciendo el tejido comunitario.