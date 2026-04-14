Morelia, Michoacán, 14 de abril de 2026. Con el objetivo de reforzar la justicia familiar, el Poder Judicial de Michoacán llevó a cabo una mesa de trabajo entre juezas y jueces familiares del distrito judicial de Morelia y la Unidad de Trabajo Social, orientada al intercambio de experiencias y a la consolidación de buenas prácticas que contribuyan a una atención más ágil y eficiente.

Durante la reunión, encabezada por Omar Alexandro Negrón Villafán, integrante del Órgano de Administración Judicial, y la magistrada de la Primera Sala Civil Región Morelia, María del Carmen Ramírez Chora, se destacó la labor que realiza el área de Trabajo Social, la cual, en 2025 intervino en 1,211 asuntos en materia familiar, elaboró 817 dictámenes y llevó a cabo más de 1,150 visitas domiciliarias, aportando información social clave para la toma de decisiones jurisdiccionales.

Negrón Villafán informó que el Órgano de Administración Judicial determinó fortalecer el área con la incorporación de cinco nuevas personas trabajadoras sociales: tres en Morelia, una en Uruapan y una en Zamora; con lo cual la región Morelia cuenta actualmente con nueve profesionistas.

De igual forma, dio a conocer la asignación de un vehículo para el área, lo que contribuirá a mejorar la organización de rutas, ampliar la cobertura de visitas domiciliarias y reforzar la atención de los asuntos familiares.

Por su parte, la magistrada María del Carmen Ramírez Chora subrayó la importancia de estos espacios de colaboración, al señalar que el trabajo conjunto entre juezas, jueces y personal de trabajo social permite fortalecer la toma de decisiones en beneficio de las familias, reiterando el compromiso institucional de continuar consolidando una justicia familiar completa, es decir más cercana, más sensible y más eficiente.

En la reunión también estuvieron presentes Adriana Pantoja Heredia, jefa del Departamento de Trabajo Social, y Elia Deyanira Chávez Gutiérrez, coordinadora de Gestión del Sistema de Justicia Oral Civil, Familiar y Mercantil.