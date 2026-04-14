Morelia, Michoacán, 14 de abril de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la preparación y respuesta del sector ante diversas situaciones, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, invita a las y los prestadores de servicios turísticos a participar en el curso virtual “Manejo de crisis” que se desarrollará el próximo lunes 20 de abril de 13:00 a 15:00 horas.

Dicha formación se desarrolla en el marco del Plan Nacional de Capacitación Turística 2026, una estrategia que busca elevar la competitividad, profesionalización y resiliencia de quienes integran la cadena de valor del turismo en el país, informó Roberto Monroy García, titular de la política turística estatal.

A través de este curso, las y los participantes adquirirán herramientas clave para la identificación, atención y manejo de escenarios de crisis, fortaleciendo así la toma de decisiones oportunas y la continuidad de sus operaciones.

Con este tipo de acciones, se refrenda el compromiso de impulsar un sector turístico más preparado, capaz de enfrentar retos y adaptarse a las nuevas dinámicas del entorno, priorizando siempre la calidad en el servicio.

Las personas interesadas en formar parte de este curso pueden registrarse antes del 20 de abril a través del siguiente enlace: https://us02web.zoom.us/meeting/register/rRwxWyUOSvy1fRG6IKVupQ