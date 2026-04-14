Morelia, Michoacán, martes 14 de abril.- En el marco de la conmemoración del histórico Primer Congreso Indigenista Interamericano, Adolfo “Fito” Torres emitió un posicionamiento sobre la relevancia que tiene Morelia como un punto clave de encuentro y migración para comunidades indígenas del estado, destacó que, a más de ocho décadas de aquel congreso que sentó las bases del reconocimiento de los pueblos originarios en América, hoy la capital michoacana enfrenta un reto distinto pero igualmente trascendental: consolidarse como una ciudad donde convergen la diversidad cultural.

Fito señaló que “Morelia se ha convertido en un espacio de oportunidad para muchas familias indígenas, principalmente del pueblo Purépecha, que migran en busca de mejores condiciones de vida. Esta realidad nos obliga a seguir con la construcción de una ciudad que no excluya, que no discrimine, y que entienda que su riqueza está en su diversidad”; cabe recordar la historia también del Valle de Guayangareo donde convergían distintos pueblos indígenas con fines comerciales.

La migración indígena hacia zonas urbanas no debe interpretarse como pérdida de identidad, sino como una evolución social que requiere políticas públicas sensibles, cercanas y humanas, así que llamó a fortalecer acciones que garanticen el acceso a derechos fundamentales como educación, salud, empleo digno y preservación cultural.

Asimismo, recordó que el espíritu del congreso de Pátzcuaro de 1940 fue precisamente reconocer la dignidad, los derechos y la aportación histórica de los pueblos indígenas, un principio que, aseguró, sigue vigente y debe traducirse en acciones concretas en el presente.

“Hoy más que nunca debemos entender que una ciudad fuerte no es la que homogeneiza, sino la que integra. Morelia debe ser ejemplo de convivencia entre todas las culturas, etnias, religiones y orígenes. Esa es la ruta para construir un futuro con cohesión social y paz”, concluyó.