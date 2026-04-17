Morelia, Michoacán, 17 de abril de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, supervisaron las labores de construcción del primer segmento del segundo anillo periférico de Morelia, el cual reporta un avance del 85 por ciento en su conexión entre La Estancia (salida a Pátzcuaro) y Tacícuaro (salida a Quiroga).

El mandatario constató el avance que presenta la vía libre de cuota, tipo A2, cuyo trayecto de 13.4 kilómetros lineales, se proyecta que tendrá un tránsito diario de más 5 mil 700 vehículos.

Además, contará con dos distribuidores tanto en La Estancia como en Tacícuaro, así como tres estructuras elevadas en la tenencia de San Nicolás Obispo, Joyas de la Huerta y Joyas de Buenavista.

Ramírez Bedolla destacó que el proyecto integral del Segundo Anillo Periférico contempla la construcción de más de 51 nuevos kilómetros distribuidos en los segmentos 1, 4 y 5.

Resaltó que esta infraestructura de gran calado busca transformar la movilidad de la región, beneficiando a más de un millón de habitantes de los municipios de Morelia, Charo, Tarímbaro y Álvaro Obregón, consolidándose como una ruta accesible, ágil y segura.