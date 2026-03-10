Morelia, Michoacán., a 10 de marzo de 2026.- Desde el Revolucionario Institucional se demuestra día con día la incongruencia con la que Morena realiza acciones en detrimento de las y los michoacanos, como la reciente desincorporación de 38 bienes del patrimonio estatal que aprobaron legisladores guindas en el Poder Legislativo, advirtió el dirigente estatal, Memo Valencia, tras dar a conocer la acción de inconstitucionalidad que presentará para frenar su venta.

“Ya estamos trabajando el equipo jurídico en una acción de inconstitucionalidad, en cuanto se publique vamos a recabar las firmas, tendremos 30 días y la vamos a presentar. A la par de que los municipios estén sesionando en los Ayuntamientos, nosotros vamos a estar uno a uno pidiendo las firmas”, confirmó.

Insistió en que, lamentablemente, “van a hacer business” con los bienes de las y los michoacanos por parte del oficialismo estatal.

El también diputado local con licencia aseguró que buscará a las y los diputados que votaron en contra y mostraron su descontento por la desincorporación, para que acepten sumarse a la acción de inconstitucionalidad.

Asimismo, reconoció por su congruencia a sus pares panistas, de MC, del PRI, y los morenistas que dijeron no al negocio de unos pocos.

“Si se sostienen, podemos darle un gran descalabro a este gobierno y ahí estará la muestra de que, si nos ponemos de acuerdo, de que, si nos desprendemos de intereses personales y ponemos por delante el interés del estado, podemos construir por el bien de Michoacán”, dijo.

Memo Valencia comentó también que espera se sume al proyecto el legislador independiente, Carlos Bautista, con quien ya tuvo un primer acercamiento.

