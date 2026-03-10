Morelia, Mich.- Martes 10 de marzo de 2026.- Una transeúnte resultó lesionada tras ser impactada por una camioneta en el Centro Histórico de la ciudad de Morelia, comentaron autoridades policiales.

El accidente ocurrió durante la mañana de este martes sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, esquina con la calle Galeana, en las cercanías del Mercado de Dulces, justo frente a la Prepa 1 y del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolas de Hidalgo.

Al lugar acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes otorgaron los primeros auxilios a la peatona y la canalizaron a un hospital para su valoración médica. Los oficiales se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.