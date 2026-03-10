Gabriel Zamora, Mich.- 10 de marzo de 2026.- Un hombre perdió la vida la madrugada de este martes luego de registrarse un choque entre un vehículo compacto y un tractocamión sobre la autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 164, en este municipio.

De acuerdo con reportes de emergencia, el accidente fue notificado durante las primeras horas del día a través del número de auxilio, lo que movilizó a paramédicos y corporaciones de seguridad hacia el lugar del siniestro.

Al arribar, los socorristas localizaron un automóvil completamente destrozado fuera de la cinta asfáltica. En su interior se encontraba el tripulante, quien ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

En tanto, el tractocamión involucrado permanecía sobre la vialidad.

Posteriormente, el personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes, iniciar la carpeta de investigación y efectuar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde permanece en calidad de desconocido.

Por su parte, los elementos de la Guardia Nacional se encargaron del aseguramiento de ambas unidades, las cuales fueron remolcadas a un corralón oficial mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente.

