Morelia, Michoacán, a 16 de noviembre de 2025.- La nueva conexión vial entre Villas del Pedregal y la tenencia de San Nicolás Obispo representa mucho más que un tramo de concreto: es una obra que transforma la vida diaria de miles de familias, que recupera tiempo, brinda seguridad y hace justicia a una zona históricamente relegada del poniente de Morelia.

Así lo expresó la presidenta del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres, quien acompañó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en la inauguración de esta infraestructura que beneficiará directamente a más de 47 mil habitantes.

Con un mensaje profundamente humano, la legisladora destacó el impacto social de esta intervención:

“Esta obra significa que una madre podrá llegar más temprano a casa, que una niña caminará con más seguridad, que un joven tendrá más oportunidades y que una comunidad entera podrá moverse con dignidad. Eso es cambiar vidas, y por eso es tan importante lo que hoy inauguramos.”

La vialidad incluye 1.6 kilómetros en concreto hidráulico, más de 70 luminarias, dos glorietas, 3.2 kilómetros de ciclovía y casi 10 mil metros de banquetas, características que permitirán reducir hasta en 50% los tiempos de traslado entre ambas comunidades.

Bugarini subrayó que desde el Congreso del Estado se han destinado los recursos necesarios para que obras como esta se materialicen.

“Cada peso aprobado desde el Congreso se convierte en bienestar cuando se invierte donde verdaderamente hace falta. Esta obra es un ejemplo claro de que el presupuesto sí transforma cuando se usa con sentido social y con visión humana.”

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla resaltó que esta infraestructura también fortalece el desarrollo cultural y económico de la región.

“Esta vialidad conecta a Villas del Pedregal con San Nicolás Obispo, una comunidad artesana que honra la identidad de Michoacán. Cuando invertimos en movilidad y seguridad, también apoyamos a nuestra cultura, a nuestro comercio y a nuestra gente”, concluyó.