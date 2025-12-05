Morelia, Michoacán 5 de diciembre de 2025.- En el marco de la visita de la directora general del programa Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) compartió las estrategias agroecológicas implementadas en los cultivos de maíz de la entidad.

La funcionaria federal, acompañada por el titular de Sader, Cuauhtémoc Ramírez Romero, realizó un recorrido por Pátzcuaro, Nahuatzen y Zacapu. En estos municipios, técnicos del programa Agrosano detallaron la aplicación de sus modelos de producción sustentable, ratificando el compromiso institucional con la soberanía alimentaria y la preservación de los maíces nativos.

En ese sentido, Albores González reconoció el trabajo que se lleva a cabo en el estado, a través de las técnicas sustentables que implementan las y los productores de maíz, siendo parte importante para coadyuvar a la preservación de los maíces nativos. También destacó que en el 2026, los programas Alimentación para el Bienestar, Sembrando Vida y Producción para el Bienestar se sumarán a los trabajos que realizan las y los jornaleros en el campo michoacano, dando acompañamiento y colaboración para consolidar los procesos de producción y comercialización a través del programa “El maíz es la raíz”.

Además participó en la inauguración del tercer Foro Agrosano, Agricultura y Ganadería Regenerativa, donde el titular de Sader agradeció el acompañamiento y respaldo de la directora de Alimentación para el Bienestar, quien está trabajando de cerca con las y los productores para brindar mayor aprovechamiento de los granos básicos, esto dentro de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Finalmente, la funcionaria federal reiteró el compromiso con el campo en Michoacán, y planteó la posibilidad de aterrizar proyectos que permitan brindar un valor agregado a los maíces nativos, con la finalidad de preservar la semilla y el legado que representa la soberanía alimentaria de México.