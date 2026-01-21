El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), presentó el Programa Nacional de Conservación de Carreteras y Bachetón 2026, que contempla una inversión de 50 mil millones de pesos (mdp) para intervenir 18 mil kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

En la Conferencia del Pueblo, encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, informó que esta acción generará 100 mil empleos y permitirá atender una de las principales demandas ciudadanas.

Mencionó que ya iniciaron las obras y abarcarán todo el país e indicó que durante el año se trabajará a través de cinco regiones: noroeste, centro-occidente, centro, noreste y sur-sureste.

El funcionario federal también destacó que se realizará un diagnóstico semanal de las carreteras “en el Programa Bachetón tenemos un sistema de control y seguimiento. Ya se han capacitado a todos los Centros SICT. Se desarrolló una aplicación y tenemos un Centro de Control y Seguimiento, donde una vez a la semana se va a recorrer completa la Red Carretera Federal Libre. Vamos a estar detectando y teniendo un diagnóstico de baches, y atendiendo. En máximo 72 horas tendremos el registro de que se atendió”.

Por otra parte, dio a conocer que se adquirirán más Trenes de Repavimentación “se adquirieron 20 Trenes de Repavimentación, de los cuales 10 iniciaron trabajo el año pasado; los otros 10 están arrancando entre enero y febrero, estos por parte de la SICT, y se estarán adquiriendo 11 más para que cada estado tenga uno y a medida que vamos terminando los trabajos en uno estaremos moviendo los trenes”.

Explicó que son equipos de última generación que permitirán avanzar un kilómetro al día en la rehabilitación de las vías “tenemos pavimentadoras, compactadores neumáticos, compactadores de rodillo, recuperadoras que nos permiten entrar a las capas inferiores, perfiladoras, fresadoras y también extendedoras de pavimento”.

Con esta maquinaria especializada se trabajará en una longitud de más de 4 mil kilómetros de carreteras federales del total de 18 mil km que se intervendrán mediante la conservación periódica.

Esteva Medina dijo que esto se hará en los 42 mil km de la Red Carretera Federal Libre de Peaje; participarán 108 vehículos y 247 trabajadores, además de que el sistema será de utilidad para atender las contingencias.

Agregó que adicionalmente se adquirirán 62 equipos con inversión de 372 millones de pesos para atender el bacheo, dos por cada Centro SICT en el país. El equipo consistirá en tractores, fresadora, compactadoras, cortadoras y camionetas, lo que permitirá atender el mantenimiento preventivo o rutinario.