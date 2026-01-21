Morelia, Michoacán; 21 de enero de 2026.- Con una destacada marca en el evento selectivo estatal de triatlón, siete alumnas y alumnos de la Academia Trielite Bicentenario del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), clasificaron a la etapa nacional que otorgará los pases a la Olimpiada de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) 2026.

El evento, que en dos de sus pruebas tuvo sede en unidades deportivas a cargo del Imcufide, dio una confirmación más del gran talento local que hay en Morelia y de la importancia que tiene fomentar y desarrollar a los deportistas, tal y como lo ha instruido el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Layla Cruz Castañeda, Circe Osorio Solís y Alan Figueroa Gutiérrez, en la categoría de 12 y 13 años, así como Oliver Cruz Castañeda y Santiago Ayala Barrera, en la división de 14 y15 años, confirmaron su pase al Nacional Clasificatorio que tendrá verificativo del 13 al 15 de marzo en Boca del Río, Veracruz.

En tanto que, también en la categoría de 14 a 15 años, Dylan Unda Zaragoza y Ángel Santoyo Zaragoza, dieron la marca para competir en la modalidad de Duatlón, y la lista la cerró Ernesto Valladares Guzmán, quien representará a nuestra ciudad en Acuatlón, también en tierras jarochas.

“Para este proceso de 2026 tenemos el firme objetivo de avanzar hacia la Olimpiada Nacional, y ya en esa instancia colocarnos dentro de los 10 primeros lugares del país. Vamos a cerrar preparación muy fuerte para hacer esto posible”, compartió Mauricio Santoyo, entrenador de la Academia Trielite Bicentenario.

Con espacios para que nuestros talentos se preparen y fortalezcan, así como academias formativas de alta calidad, Morelia Brilla Más con el deporte.