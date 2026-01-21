Madrid, España; 21 de enero de 2026.- La reconocida diseñadora internacional, Ágatha Ruiz de la Prada, llenó de elogios a Morelia al destacar su belleza arquitectónica y su riqueza cultural, equiparándola con las mejores ciudades del mundo.

En el arranque de la Feria Internacional de Turismo que se desarrolla en Madrid, España, Ágatha Ruiz mencionó que el año pasado tuvo la oportunidad de conocer Morelia, durante su participación en el Fashion Week, evento que reunió a lo más sobresaliente de la moda.

Comentó que en este marco, quedó “alucinada” con la belleza del Centro Histórico de la capital, pues es un municipio que comparte muchas similitudes con ciudades españolas, como Salamanca, pero con una identidad muy mexicana.

Frente a empresarios y autoridades europeas, Ágatha Ruíz no dudó en aprovechar su intervención al micrófono para recomendar visitar Morelia, sobre todo durante el Día de Muertos, en donde la capital se convierte en un punto de tradición y cultura.

De esta forma, Morelia arranca con todo su participación en la Feria Internacional de Turismo, sumando comentarios positivos y atrayendo las miradas del sector turístico internacional.