Morelia, Michoacán, 28 de febrero de 2026.- Estudiantes de instituciones públicas de nivel superior y medio superior podrán tener acceso gratuito a internet, a través del programa general y universal que impulsa el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, indicó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

Lo anterior dentro del programa “D4TA datos gratis”, que a decir del encargado de la política interior, tiene la finalidad de brindar el acceso a internet como una herramienta esencial para estudiar y desarrollarse académicamente, así como para reducir la brecha digital.

Al respecto, Zepeda Villaseñor presentó un estudio donde se estima que el 82.5 por ciento de la población en Michoacán tiene acceso a internet; sin embargo, el 17.5 por ciento restante carece de este servicio, lo que representa a cerca de 50 mil jóvenes de entre 12 y 24 años sin conectividad a la red.

“Hoy en día, el internet es una herramienta de trabajo esencial. Sin conectividad, la ciudadanía queda excluida de derechos fundamentales; por ello, nuestra Constitución lo reconoce como una obligación estatal y un estándar global”, señaló el secretario.

Bajo esta premisa, la administración estatal impulsa “D4TA datos gratis”, un programa diseñado para dotar de internet móvil a más de 237 mil estudiantes de nivel medio y superior. Esta política educativa garantiza la conectividad no como una concesión, sino como un derecho ciudadano fundamental.