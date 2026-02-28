Morelia, Michoacán, 27 de febrero de 2026.- Siete trasplantes de riñón se han concretado con éxito durante los primeros dos meses de 2026: seis realizados en el Hospital General “Dr. Miguel Silva”, en Morelia, y uno en el Hospital General de Uruapan “Dr. Pedro Daniel Martínez”, informó la Secretaría de Salud de Michoacán (SMM).

Asimismo, se han concretado tres procuraciones multiorgánicas en los hospitales generales de Morelia, Maravatío y Uruapan, lo que fortalece la red estatal de donación y permite que los órganos procurados den esperanza a pacientes tanto en la entidad como en el país.

En el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, la SSM reconoció el compromiso y la generosidad de las familias michoacanas que, con su decisión de donar, hicieron posible mejorar la calidad de vida de siete pacientes.

Además, la Secretaría llevó a cabo la entrega de reconocimientos al mérito y al altruismo, en homenaje a las personas donadoras y sus familias. Este acto simbolizó el respeto y agradecimiento de la SSM hacia quienes, en momentos de duelo, decidieron dar el regalo de la vida.

La Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a fomentar la cultura de la donación, ya que en Michoacán existen 145 personas en lista de espera: 98 requieren un riñón y 47, una córnea.