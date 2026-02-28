Morelia, Mich.- 28 de febrero de 2026.- Una mujer resultó lesionada por disparos de arma de fuego durante la madrugada de este sábado, en la colonia La Primavera, al sur de la capital michoacana.

El ataque ocurrió en la esquina de las calles Codorniz y Del Águila, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar detonaciones.

Al arribar al sitio, elementos policiales confirmaron que se trataba de una femenina herida por proyectil de arma de fuego.

Paramédicos le brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente la trasladaron a un hospital para su atención médica especializada. La víctima fue identificada como Perla Itzel V, de 28 años de edad.

De acuerdo con los reportes policiales, la mujer se encontraba con vida al momento de su traslado y permanece hospitalizada. En la escena fueron localizados dos casquillos percutidos, los cuales fueron asegurados por personal pericial para su análisis correspondiente.

Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión, en tanto las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el o los responsables.