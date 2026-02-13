Los Reyes, Mich.- 13 de febrero de 2026.- Una docente de 60 años de edad perdió la vida luego de verse involucrada en un fuerte accidente vehicular sobre la carretera que conecta a las comunidades de Zacán y San José de Gracia, en este municipio de Los Reyes.

La víctima fue identificada como María M., originaria y vecina de San Francisco Peribán, quien se desempeñaba como maestra en una institución educativa de San José de Gracia. De acuerdo con los primeros reportes, la profesora se dirigía a su domicilio tras concluir su jornada laboral cuando ocurrió el percance.

Según versiones recabadas en el lugar, la mujer conducía un automóvil Volkswagen tipo Sedán, color rojo, cuando al tomar una curva fue impactada de frente por una camioneta Ford tipo Lobo. Tras la colisión, el compacto quedó severamente dañado y la conductora atrapada entre los restos metálicos, perdiendo la vida prácticamente de manera instantánea debido a las lesiones sufridas.

El conductor de la camioneta involucrada detuvo su marcha unos metros adelante y estacionó la unidad a la orilla de la vía; sin embargo, abandonó el sitio antes del arribo de las autoridades.

Automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los servicios de emergencia. Al lugar acudieron elementos de Tránsito del Estado y paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron el deceso.

Posteriormente, el personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de Uruapan para la práctica de la necropsia de ley.

Las autoridades ya iniciaron la carpeta de investigación para dar con el paradero del conductor que se dio a la fuga.

